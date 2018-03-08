"Два слова можно изменить". Нардеп предложил переделать начало гимна Украины
Нардеп Нестор Шуфрич предложил изменить начало гимна Украины.
"В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо "Ще не вмерла України і слава, і воля" может напишем: "Буде вічно Україна, її слава і воля", - пояснил нардеп в эфире NewsOne.
По его словам, это нужно, чтобы гимн не начинался трагически.
"Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", - уточнил он.
Ранее "Страна" сообщала, что в Германии отказались менять гимн на гендерно-нейтральный.
На днях советник Порошенко устроил вечеринку с шампанским за 1200 евро под гимн Украины.
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