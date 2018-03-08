Новым министром иностранных дел Германии станет экс-глава Министерства юстиции Гайко Маас. На этом посту он сменит Зигмара Габриэля, который получит мандат депутата в Бундестаге.

Об этом этом в четверг, 8 марта сообщили несколько немецких СМИ, в частности издание "Focus Online" и "Spiegel". Их цитирует DW.

Официального подтверждения этих сообщений со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пока не было. Они планируют представить список своих кандидатов на министерские посты в новом правительстве 9 марта.

Зигмар Габриэль в беседе с журналистами отметил, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет "блестяще" справиться с руководством внешнеполитическим ведомством Германии. Об этом сообщает информагентство dpa.

Во время пребывания в должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в соцсетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений. Этот нормативный акт Бундестаг принял летом 2017 года.

Ранее стало известно, что до настоящего главы МИД ФРГ Зигмар Габриэль не будет в новом немецком правительстве и он будет работать в качестве депутата СДПГ в Бундестаге.

Как сообщала "Страна", социал-демократы Германии проголосовали за коалицию с партией Меркель. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

Также мы сообщили о дате голосования за Меркель в Бундестаге.