В результате атаки на находившегося в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - пострадал 21 человек.

Об этом в четверг заявил заместитель главного констебля полиции британского Уилтшира Кир Притчард, передает Sky News.

"Многие (пострадавшие - Прим.Ред.) проходили лечение, им сделали анализы крови и дали назначения", - сообщил Притчард.

Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице - в состоянии комы. Третьим потерпевшим, который находится в больнице, стал сержант полиции Уилтшира Ник Бэйли. Он первым прибыл на место происшествия.

5 марта 2018 на скамейке рядом с одним из торговых центров в британском городе Солсбери прохожие заметили мужчину и женщину, которые, как им показалось, находились под воздействием какого-то сильного вещества. Позднее СМИ назвали их имена - экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Как сообщала "Страна", коп, впавший в кому на месте отравления Скрипаля, очнулся и заговорил. Полицейский разговаривает и идет на контакт, но все еще находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что после отравления ГРУшника в Великобритании потребовали расследовать 14 загадочных смертей.