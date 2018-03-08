Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти считает, что уже утвержденных поставок оружия Киеву - достаточно.

Одновременно он не исключил новых рекомендаций по вооружениям в будущем, передает РИА Новости.

На слушаниях в Сенате США его спросили, достаточны ли поставки противотанковых ракет Javelin, одобренных администрацией Дональда Трампа.

"С моей точки зрения, лучший совет военного - ввести эти системы (Javelin - Прим.Ред.) в игру… и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше. Есть и другое оружие, которое они (Украина — При. Ред.) могут использовать эффективно. Мы в Европейском командовании продолжим консультировать Конгресс насчет того, как им помочь наилучшим образом", - сказал Скапарротти.

Сенатор Сидни Блюметналь спросил Скапарротти, побеждают ли США в Украине. "Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель - разрешить конфликт", - ответил ему генерал.

Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Как сообщала "Страна", глава Генштаба объяснил задержку с передачей танков "Оплот" украинским военным. Их ожидают получить до конца 2018 года.

При этом спецпредставитель Волкер заявил, что США помогут Украине не только поставками Javelin.