В четверг, 8 марта, правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом стало известно "Стране" из информированных источников.

Фото: Страна.ua

Они передали редакции фотографию Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с т. н. "ДНР" – в одном из пунктов пропуска Донецкой области.

Как утверждает собеседник "Страны" в силовых структурах, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось.

В то же время в распоряжении редакции оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.

Из нее следует, что инцидент произошел на одном из блокпостов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса".

Напротив него выгруженная на асфальт мебель – шкафы, столы, – на которых разложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.

Процесс задержания Владимира Рубана, источник видео: "Страна"

О факте его задержания сотрудниками спецслужб в районе Майорска уже сообщается в соцсетях. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный волонтер Гайдэ Ризаева.

Источник фото: facebook.com/Гайдэ Ризаева

В комментариях "Стране" Гайдэ уточнила, что пока не может обнародовать все известные ей данные инцидента с главой "Офицерского корпуса". Вместе с этим она заявила, что Рубана задержали "при попытке пересечения границы с запрещенными предметами". Это произошло 8 марта в обеденное время. По сведениям Ризаевой, в процессе его задержания участвовали сотрудники Службы безопасности Украины и контрразведки.

Интересно, что параллельно 8 марта в соцсетях появились сведения о задержании на блокпосту граждан, которые пытались провезти с неподконтрольной территории значительный арсенал оружия. Эти фото обнародовал на своей странице пользователь Егор Карпенко.

"Сегодня вынужденные переселенцы вывозили с временно оккупированной территории свою мебель... Вот что нашли в шкафах и тумбочках на одном из пропускных пунктов", – отмечает он.

На обнародованных фото арсенала – взрыватели к минам, 80-мм миномет, 120 мин и полтора десятка автоматов, которые выложены на столы. По информации Карпенко, задержание пытавшихся перевезти их людей осуществлялось силами пограничников Антитеррористического центра.

Источник фото: facebook.com/egor.karpenko

По сведениям Карпенко, это оружие пыталась провезти "группа террористов под видом мирных жителей для осуществления террористических актов в тылу".

При этом интерьеры и местность, в которых были сделаны фото, обнародованные Карпенко, похожи на место задержания Рубана.

Позже информацию о задержании Рубана подтвердил у себя в Facebook замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

"На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал Тука.

О факте задержания также заявил и генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее стало известно, что СБУ весной задерживала сына Владимира Рубана.

Сам переговорщик рассказывал, что на бывших военнопленных выходят журналисты и снимают сюжеты о том, как "Офицерский корпус" "выбивает деньги и у родных военных, которые находятся в плену".