Новичок Шахтера, 24-летний нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде уже прибыл в Киев. Он рассказал, что слышал об Украине по выступлениям "горняков" в Лиге Чемпионов.

Интервью с футболистом опубликовала пресс-служба Шахтера.

- Что ты знаешь о Шахтере и об Украине?

"От года к году я все больше слышал о Шахтере и следил за ним. "Горняки" постоянно выступают в Лиге чемпионов, мне нравится стиль футбола, который они демонстрируют. Это один из топ-клубов. Сегодня в Европе любой знает Шахтер, потому я рад быть частью команды.



– Смотрел матчи с Манчестер Сити?

Да, конечно.



– Ты принадлежишь Манчестер Сити. Видишь ли перспективы в Шахтере, где проведешь ближайшие месяцы до конца сезона на правах аренды?

– Да. В последнее время я мало играл в Испании, переживал сложный момент в карьере. Советовался с семьей, и жена поддержала мое решение присоединиться к Шахтеру. Думаю, что это верный выбор. Жду не дождусь тренировок и дебюта!



– Кроме тебя в составе (Шахтера) три форварда – Феррейра, Бланко Лещук и Фомин. Не боишься конкуренции?

Они отличные футболисты. Я тоже нападающий, и все мы будем стараться принести пользу "горнякам". Присоединиться к этой команде здорово для меня! Приложу максимум усилий, чтобы хорошо выполнить свою работу.



– Кого знаешь из новых партнеров?

Когда выступал за (австрийскую - Прим.Ред.) Аустрию, у нас был товарищеский матч с Шахтером. Я тогда не сыграл, но знаю Фреда, Марлоса, Бернарда… Видел много поединков – здесь фантастические футболисты!", - отметил футболист.

Видео: facebook.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", "Ювентус" и "Манчестер Сити" с боем прорвались в четвертьфинал Лиги чемпионов. После этого легендарный вратарь туринцев стал героем фотожаб.

Отметим, что капитан Ромы может пропустить решающий матч Лиги чемпионов с Шахтером из-за травмы.