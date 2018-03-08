Администрация скандального сайта "Миротворец" призвала стрелять в священников, которые пересекают линию разграничения на Донбассе, "при малейшей угрозе жизни". По их мнению, под рясой у них "может быть скрыт автомат".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Миротворца" в Facebook.

Речь идет о служителях Украинской и Русской православных церквей, которых на "Миротворце" назвали "боевыми единицами российского агрессора".

"При проверках – никаких исключений и только более тщательный осмотр. При малейшей угрозе жизни стрелять не задумываясь", – говорится в публикации.

Фото: facebook.com/myrotvorets.center

Как сообщала "Страна", Ксения Собчак лаконично прокомментировала свое попадание на "Миротворец": "Очередная глупость".

При этом замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро констатировал, что скандальный сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Напомним, что Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием и поблагодарил предстоятеля Украинской православной церкви за помощь в освобождении пленных на Донбассе.