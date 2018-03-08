Журналист и филолог Ксения Туркова в Международный женский день объяснила, что в русском языке не так с феминитивами - женскими производными от "мужских" слов.

Проще говоря, пояснила, почему не говорят "авторка" или "докториня" и можно ли употреблять слова "филологиня" и "журналистка".

Видео опубликовано на странице "Голоса Америки" в Facebook.

Туркова приводит мнение феминисток, которые считают, что любое название профессии, специальности или статуса может иметь свой феминитив. Однако, говорит она, какие-то слова его имеют (например, "графиня"), а какие-то - нет.

Филолог признает, что такие попытки ставят целью искусственно изменить язык, отметив, что сами феминистки в этой искусственности не видят ничего дурного.

Отсутствие многих женских названий в профессиях связано с исторически сложившимся распределением социальных ролей. Проще говоря - где женщины не работали, там и феминитивы не использовались.

Однако жизнь меняется, и женщин-врачей стало очень много, а слово "врачиха" носит исключительно негативный оттенок.

Лингвисты говорят о "противоречивых чувствах", когда слышат об искусственных попытках создать новые слова. Однако признают, что язык пока отстает от жизни (впрочем, так оно и должно быть - язык является консервативной системой).

В русском языке есть еще одна сложность. Суффиксы, которые позволяют создать женские названия ("авторка", "профессорша") придают словам иронический, а подчас и пренебрежительный оттенок. Поэтому, если искусственно поменять язык, это может вызвать отторжение или смех.

С другой стороны, в русском (да в и украинском) языке уже действуют правила, по которым глагол или причастие переводятся в женский род, если речь о женщине - "Кандидат Собчак сделала (сделавшая) заявление...".

И такой возможности нет в германских языках, которые активно меняются в сторону гендерного равенства.

Как уже рассказывала "Страна", женщин-директоров больше всего в Донбассе.

А в Ужгороде сегодня задержали девушек, которые вышли на марш за гендерное равенство.

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