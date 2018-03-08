К 8 марта появилось интересное исследование по гендерному равенству в Украине.

Как оказалось, на Донбассе женщин-руководителей больше всего. А вот Запад и Центр предпочитают директоров-мужчин.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Больше всего женщин-директоров в Донецкой (35.4%), Житомирской (33%) и Луганской области (32.4%). Наименьшее количество - во Львовской (28.2%), Черновицкой (28.2%) и Киевской (26.3%) областях.

Также в Украине доля женщин среди собственников компаний составляет 35%. При этом среди руководителей фирм этот показатель ниже - 30%.

Большинство женщин работают как физические лица-предприниматели. Доля женщин среди ФЛП составляет 44%. Среди директоров компаний доля женщин - 30%.

Наибольшее количество женщин руководит компаниями, которые занимаются комплексным обслуживанием объектов, государственным управлением и деятельностью общественных организаций.

В большинстве сфер деятельности число мужчин-директоров превышает количество женщин. Исключение составляют образование, деятельность профсоюзов, госуправления и функционирования библиотек и архивов.

Наименьшая доля женщин-руководителей среди структур, которые занимаются обороной, охраной общественного порядка и религиозной деятельностью.

Фото: epravda.com.ua

Фото: epravda.com.ua

В 2017 году в Украине было открыто 71 тысячу компаний и 242 тысячи ФЛП.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде задержали девушек, которые вышли на марш за гендерное равенство. Их подозревают в групповом хулиганстве.

В Киеве также напали на участниц марша за гендерное равенство.