Женщин-директоров больше всего в Донбассе. Львов и Киев на последних местах
К 8 марта появилось интересное исследование по гендерному равенству в Украине.
Как оказалось, на Донбассе женщин-руководителей больше всего. А вот Запад и Центр предпочитают директоров-мужчин.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Больше всего женщин-директоров в Донецкой (35.4%), Житомирской (33%) и Луганской области (32.4%). Наименьшее количество - во Львовской (28.2%), Черновицкой (28.2%) и Киевской (26.3%) областях.
Также в Украине доля женщин среди собственников компаний составляет 35%. При этом среди руководителей фирм этот показатель ниже - 30%.
Большинство женщин работают как физические лица-предприниматели. Доля женщин среди ФЛП составляет 44%. Среди директоров компаний доля женщин - 30%.
Наибольшее количество женщин руководит компаниями, которые занимаются комплексным обслуживанием объектов, государственным управлением и деятельностью общественных организаций.
В большинстве сфер деятельности число мужчин-директоров превышает количество женщин. Исключение составляют образование, деятельность профсоюзов, госуправления и функционирования библиотек и архивов.
Наименьшая доля женщин-руководителей среди структур, которые занимаются обороной, охраной общественного порядка и религиозной деятельностью.
Фото: epravda.com.ua
Фото: epravda.com.ua
В 2017 году в Украине было открыто 71 тысячу компаний и 242 тысячи ФЛП.
Как сообщала "Страна", в Ужгороде задержали девушек, которые вышли на марш за гендерное равенство. Их подозревают в групповом хулиганстве.
В Киеве также напали на участниц марша за гендерное равенство.