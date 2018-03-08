Пользователи Twitter начали активно создавать фотожабы, посвященные вратарю туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффону и его фотографии, сделанной во время ответного матча 1\8 финала Лиги Чемпионов против Тоттенхэма.

Twitter-микроблог sportbible призвал пользователей публиковать свое творчество в комментариях.

Фото: twitter.com/sportbible

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Фото: twitter.com/sportbible

Как сообщала "Страна", легендарный Буффон передумал уходить и возвращается в сборную Италии. "У меня есть чувство ответственности в это переходное для нашей национальной команды время", - прокомментировал свое решение легендарный футболист.

Ранее глава Федерации футбола Италии попросил прощения за провал сборной и подал в отставку. После поражения от шведов в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира-2018, пресса Италии развернула кампанию с требованием отставки высших футбольных функционеров.