После прорыва Михо власти увеличивают штрафы за нарушение границы
Штрафы за нарушение границы Украины существенно выросли. Об этом "Громадскому радио" рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Так чиновник прокомментировал принятый в Раде законопроект о пограничной безопасности.
"За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5 тыс гривень, если группа лиц - 13,6 тыс гривень", - рассказал Слободян.
По его словам, точно так же будут штрафовать и за поездки в Крым или неподконтрольные территории Донбасса. Причем уже без решения суда. Прямо на границе будет установлен платежный терминал.
Напомним, 10 сентября 2017 года в Украину через КПП "Шегини" прорвался Михаил Саакашвили. За этот прорыв его депортировали из страны в феврале 2018 года.
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