Штрафы за нарушение границы Украины существенно выросли. Об этом "Громадскому радио" рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Так чиновник прокомментировал принятый в Раде законопроект о пограничной безопасности.

"За незаконное пересечение границы штраф теперь будет составлять 8,5 тыс гривень, если группа лиц - 13,6 тыс гривень", - рассказал Слободян.

По его словам, точно так же будут штрафовать и за поездки в Крым или неподконтрольные территории Донбасса. Причем уже без решения суда. Прямо на границе будет установлен платежный терминал.

Напомним, 10 сентября 2017 года в Украину через КПП "Шегини" прорвался Михаил Саакашвили. За этот прорыв его депортировали из страны в феврале 2018 года.