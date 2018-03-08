США заявляют, что готовы к любым военным вызовам со стороны России, включая массированную ядерную атаку.

Об этом заявили представители Пентагона на бюджетных слушаниях в Сенате, пишет "Голос Америки".

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен.

"Они не могут ничего сделать, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому курсу", - добавил Гайтен.

В то же время Russia Today приводит слова заместителя главы Пентагона Джона Руда, который, по данным этого СМИ, заявил, что США не способны защититься от новейших вооружений России и Китая.

"Система ПРО в том виде, в котором США её разработали и развернули, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России и Китая. Это не было нашей первостепенной задачей, и разработки не дают нам такой возможности", - подчеркнул Руд.

"Мы осведомлены о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем за изменениями, которые произошли в российской военной доктрине и программе военных учений. Тем не менее нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить это именно так, как он это сделал", - заметил Руд.

Он напомнил, что именно фокус новой стратегии национальной безопасности США смещён в сторону России и Китая.

"Обе страны разрабатывают гиперзвуковое оружие и другие вооружения, их поведение в киберпространстве и других областях нас беспокоит", - добавил замглавы Минобороны США.

"Страна" разбиралась, что стоит за грозными заявлениями Путина о новых ракетах.

Как сообщала "Страна", Путин рассказал, когда нажмет ядерную кнопку. По его словам, решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если российская система предупреждения ракетного нападения зафиксирует не только старт ракет в направлении России, но и даст точный прогноз времени полета и времени падения головных частей на территорию.