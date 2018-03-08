В Ужгороде задержали девушек, которые вышли на марш за гендерное равенство
В Ужгороде задержали шесть человек после беспорядков на марше за права женщин.
Об этом в эфире 112 заявил спикер полиции в Закарпатье Владимир Павлюх. По его словам, четверо из шести задержанных - девушки. Напомним, именно девушки с марша жаловались на нападение националистов.
"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он в четверг вечером.
Их подозревают в групповом хулиганстве.
Сегодня по всей Украине прошли марши за гендерное равенство. На них повсеместно нападали националисты. Особенно громкие столкновения произошли в Киеве и Ужгороде.
В столице даже состоялся кастрюльный бой.