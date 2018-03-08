В Ужгороде задержали шесть человек после беспорядков на марше за права женщин.

Об этом в эфире 112 заявил спикер полиции в Закарпатье Владимир Павлюх. По его словам, четверо из шести задержанных - девушки. Напомним, именно девушки с марша жаловались на нападение националистов.

"В городской отдел полиции доставлены шесть человек с места происшествия для установления обстоятельств, из них - четверо девушек. Имеем заявления от двух потерпевших женщин, им были нанесены телесные повреждения", - сказал он в четверг вечером.

Их подозревают в групповом хулиганстве.

Сегодня по всей Украине прошли марши за гендерное равенство. На них повсеместно нападали националисты. Особенно громкие столкновения произошли в Киеве и Ужгороде.

В столице даже состоялся кастрюльный бой.