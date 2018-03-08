Около полудня четверга, 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области произошел пожар.

В момент возгорания 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра, передает Интерфакс.

Как рассказали корреспонденту источники в правоохранительных органах, в результате пожара пострадали 6 горняков, у одного из них состояние тяжелое. По предварительной информации, погибших нет.

На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.

Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

По словам главного врача КУ "Днепрорудненская городская больница" Юрия Абросимова, в лечебное учреждение действительно поступили 6 пострадавших.

"Да, к нам поступили пострадавшие. Состояние пятерых стабильное, угрозы жизни нет. Шестого пострадавшего сейчас санавиацией отправили в областной ожоговый центр. У него есть угроза для жизни. Люди получили локальные ожоги – кисти, лицо, отравление угарным газом", - рассказал журналистам Абросимов.

Официальной информации о случившемся от властей пока нет.

Как сообщала "Страна", из вентиляционной шахты завода в Мариуполе спасатели достали человека. К операции по спасению упавшего человека привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, что из-за массового затопления шахт Донбассу грозит отравление питьевой воды.