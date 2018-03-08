В России в реке Амур обнаружили 52 человеческих кисти. Об этом в четверг, 8 марта, пишет российское издание "Лента" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что фрагменты тел нашли рыбаки.

По данным источника, криминала здесь нет. Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отчлененные кисти оказались в реке.

Фото: Телеграм-канал Mash

Кисти отсекают в морге у неопознанных тел, чтобы после специальной обработки снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.

Ранее сообщалось, что с места крушения Ан-148 вывезли останки тел и обломки самолета на экспертизу.

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