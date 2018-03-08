В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин, передает УНН.

Девушек с плакатами облили красной краской, несмотря на то, что акция была анонсирована.

Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали молодые с местной националистической организации, на площади дежурили патрульные.

Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра.

Фото: unn.com.ua

На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и убежали. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента.

Напомним, сегодня по Киеву прошел марш за права женщин.

Участники марша показали киевлянам свой символ борьбы за гендерное равенство.