В Ужгороде облили краской участников акции по защите прав женщин
В центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин, передает УНН.
Девушек с плакатами облили красной краской, несмотря на то, что акция была анонсирована.
Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали молодые с местной националистической организации, на площади дежурили патрульные.
Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра.
Фото: unn.com.ua
На месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные девушки, облили их краской и убежали. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, патрульные догнали и задержали трех нападающих, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента.
Напомним, сегодня по Киеву прошел марш за права женщин.
Участники марша показали киевлянам свой символ борьбы за гендерное равенство.