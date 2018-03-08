Совет ЕС 8 Марта впервые назначил женщину исполнительным директором Европола. Согласно решению, принятому в четверг на плановом заседании в Брюсселе Советом ЕС по внутренним делам и юстиции, эту должность заняла генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль. Об этом пишет ТАСС.

"Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - заявила де Болль после своего назначения.

К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая 2018 года, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

48-летняя Катрин де Болль - юрист по образованию, была офицером сначала жандармерии, а затем криминальной полиции. Федеральную полицию Бельгии она возглавила в 2012 году, став первой женщиной на этом посту.

Как сообщала "Страна", Европол заявил, что через криптовалюты отмываются миллиарды долларов.

Ранее мы писали, что Европол назвал самые масштабные киберугрозы 2017 года.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!