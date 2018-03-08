В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом.

Инцидент произошел в Буденновском районе города, сообщают местные СМИ.

На месте происшествия работают представители местной "полиции". Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Подробности инцидента уточняются. Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Фото: newsdon.info

Ранее сообщалось, что в Киеве Chevrolet влетел в отбойник скоростного трамвая, есть пострадавший.

Еще мы писали, как в Польше двое неизвестных избили в трамвае украинца.