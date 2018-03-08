В Донецке трамвай сошел с рельс и въехал в жилой дом. Фото
В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом.
Инцидент произошел в Буденновском районе города, сообщают местные СМИ.
На месте происшествия работают представители местной "полиции". Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Подробности инцидента уточняются. Известно, что в результате аварии никто не пострадал.
Фото: newsdon.info
Ранее сообщалось, что в Киеве Chevrolet влетел в отбойник скоростного трамвая, есть пострадавший.
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