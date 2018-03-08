Компания McDonald's в Международный женский день перевернула букву "M", чтобы получилась "W", означающая слово "women" (женщины), "в честь достижений женщин во всем мире". Об этом сообщает CNN.

"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин", - отметила член руководства McDonald’s Уэнди Льюис.

Фото: cnn.com

Логотип перевернули в среду, 7 марта, только в одном заведении в Калифорнии.

8 марта "W" появится на сайте компании и в мобильных приложениях. Помимо этого, еще в ста ресторанах персонал будет носить униформу и головные уборы с перевернутым логотипом корпорации.

Как сообщала "Страна", McDonald’s уберет из детского меню Happy Meal чизбургеры.

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