Во Флоренции в четверг, 8 марта, проходит церемония прощания с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори, который скоропостижно скончался 4 марта.

Попрощаться с футболистом на площадь перед базиликой Санта-Кроче пришли около 10 тысяч поклонников клуба, встретившие аплодисментами гроб с телом игрока, а затем поднявшие шарфы "Фиорентины".

Allegri & the Juventus players arriving at Davide Astori's funeral in Florence to applause from the Fiorentina fans. Emotional scenes. pic.twitter.com/TGild2Jndk