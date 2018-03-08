Глава Национального банка Валерия Гонтарева потратила 372,5 тыс. грн на лечение за рубежом.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

Согласно данным, внесенным изменений в электронную декларацию от 6 марта, Гонтарева прошла программу лечения в индийском Hospital Kalari Kovilakom, и потратила 372,5 тысячи гривен.

Фото: public.nazk.gov.ua

Профиль госпиталя: очистка организма, антистресс, и контроль веса.

Ранее "Страна" информировала, что Гонтарева задекларировала почти три сотни тысяч гривен процентов от банковского вклада.

Также мы писали, что в начале февраля комитет Рады одобрил замену Гонтаревой на Якова Смолия.

Смолия на должность нового главы НБУ рекомендовал сам Петр Порошенко.