Глава НБУ Гонтарева очистила организм в Индии почти на 400 тысяч гривен
Глава Национального банка Валерия Гонтарева потратила 372,5 тыс. грн на лечение за рубежом.
Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.
Согласно данным, внесенным изменений в электронную декларацию от 6 марта, Гонтарева прошла программу лечения в индийском Hospital Kalari Kovilakom, и потратила 372,5 тысячи гривен.
Фото: public.nazk.gov.ua
Профиль госпиталя: очистка организма, антистресс, и контроль веса.
Ранее "Страна" информировала, что Гонтарева задекларировала почти три сотни тысяч гривен процентов от банковского вклада.
Также мы писали, что в начале февраля комитет Рады одобрил замену Гонтаревой на Якова Смолия.
Смолия на должность нового главы НБУ рекомендовал сам Петр Порошенко.
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