В Киеве полиция забрала у активистов символ борьбы за гендерное равенство
В центре Киеве прошел марш за гендерное равенство, который стартовал на Михайловской площади столицы. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Собравшиеся пришли требовать гендерного равенства и скандировали "Свобода, равенство, женская солидарность".
Всего в марше участвовало около 150 человек.
Марш прошел по маршруту: Михайловская площадь - улица Владимирская - улица Льва Толстого - здание КГГА на Крещатике.
Около Киеврады акция завершилась.
В конце организаторы призвали всех расходится группами.
На площади у КГГА полиция забрала у активистов плакат, символизирующий борьбу украинских женщин за равные права. Копы не объяснили причины конфискации, но, вероятно, это связано с гербом Украины на плакате.
К слову, именно за это данный плакат не понравился националистам, которые также присутствовали на марше, но в знак протеста против феминисток.
Чтобы избежать стычек, полиция развела националистов и борцов за гендерное равенство по разным сторонам. Радикалы подначивали полицию выкриками "охрана геев и лесбиянок".
Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.
Ранее мы писали, что по центральным улицам Киева проходит Марш за права женщин Oh my March!.