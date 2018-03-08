В центре Киеве прошел марш за гендерное равенство, который стартовал на Михайловской площади столицы. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Собравшиеся пришли требовать гендерного равенства и скандировали "Свобода, равенство, женская солидарность".

Всего в марше участвовало около 150 человек.

Марш прошел по маршруту: Михайловская площадь - улица Владимирская - улица Льва Толстого - здание КГГА на Крещатике.

Около Киеврады акция завершилась.

В конце организаторы призвали всех расходится группами.

На площади у КГГА полиция забрала у активистов плакат, символизирующий борьбу украинских женщин за равные права. Копы не объяснили причины конфискации, но, вероятно, это связано с гербом Украины на плакате.

К слову, именно за это данный плакат не понравился националистам, которые также присутствовали на марше, но в знак протеста против феминисток.

Чтобы избежать стычек, полиция развела националистов и борцов за гендерное равенство по разным сторонам. Радикалы подначивали полицию выкриками "охрана геев и лесбиянок".

Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.

Ранее мы писали, что по центральным улицам Киева проходит Марш за права женщин Oh my March!.