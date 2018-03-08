Международный Красный Крест отправил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-центр Государственная пограничная служба Украины.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы.

Как сообщала "Страна", МИД Украины направил России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя на Донбасс.

Ранее мы писали, что Бацька предложил Порошенко отправлять совместные гумконвои на Донбасс.