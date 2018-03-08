Офицер полиции, который, как и бывший шпион РФ Сергей Скрипаль, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, очнулся и заговорил. Об этом рассказала глава МВД Великобритании Амбер Радд, передает The Guardian.

По ее словам, состояние офицера полиции, который первым оказывал помощь Скрипалю и его дочери, улучшилось, однако он остается в тяжелом состоянии в больнице в Солсбери.

"Я разговаривала с Марком Роули (главой антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда - Прим. Ред.) этим утром. Двое лиц, которые были целью нападения, как и раньше, находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский разговаривает и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но слишком рано что-то говорить. Это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала она.

Напомним, Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Госдеп заинтересовался отравлением российского перебежчика Скрипаля в Великобритании.