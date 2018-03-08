В центре Киеве проходит марш за гендерное равенство, который стартовал на Михайловской площади украинской столицы. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Несколько сотен протестующих идут по маршруту Михайловская площадь - улица Владимирская - улица Льва Толстого - здание КГГА на Крещатике.

Протестующие против гендерного неравенства несут плакат с изображением женщины, которая страдает от от социальных проблем. "Бедность, насилие, запрет абортов", - комментируют изображение митингующие.

Националистов возмутил этот плакат. Они считают, что это изображение порочит национальные символы.

Кто-то из националистов во главе колонны остановился, чтобы завязать шнурки. Тем самым он застопорил все движение. Полиция его просила поторопиться, но он не спешил этого делать. В итоге вся колонна изменила маршрут и вышла на дорогу.

Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.

Ранее мы писали, что по центральным улицам Киева проходит Марш за права женщин Oh my March!.