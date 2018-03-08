В сети появилось видео марша протеста против гендерного неравенства, на котором протестующие били по кастрюлям.

Напомним, что в центре Киеве проходит марш за гендерное равенство. Об этом собощает корреспондент "Страны" с места событий.

Помимо участниц на месте находятся несколько десятков националистов, которые протестуют против феминизма и марша. Но пока мероприятие проходит без провокаций.

За правопорядком следят около 100 полицейских.

Собравшиеся пришли требовать гендерного равенства и скандируют "Свобода, равенство, женская солидарность".

Отмечается, что всего собралось около 150 митингующих. Также слышны лозунги "цветы - клумбам, права - женщинам".

Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.

Ранее мы писали, что по центральным улицам Киева проходит Марш за права женщин Oh my March!.