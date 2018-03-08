На Михайловской площади в Киеве собрался марш за гендерное равенство. Об этом собощает корреспондент "Страны" с места событий.

Среди участниц находятся несколько десятков националистов, но пока мероприятие проходит без провокаций. За правопорядком следят около 100 полицейских.

К какой-то конкретной организации собравшиеся себя не причисляют.

Собравшиеся пришли требовать гендерного равенства и скандируют "Свобода, равенство, женская солидарность".

Отмечается, что всего собралось около 150 митингующих. Также слышны лозунги "цветы - клумбам, права - женщинам".

Марш пройдет по маршруту: Михайловская площадь - улица Владимирская - улица Льва Толстого - здание КГГА на Крещатике.

Фото: Strana.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.

Ранее мы писали, что по центральным улицам Киева проходит Марш за права женщин Oh my March!.