В Киеве на Крещатике 8 марта перекрыто движение транспорта в связи с проведением соревнований по авторалли для женщин. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержали инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" относительно проведения 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение всех видов транспорта на Крещатике в четверг запрещено с 8:00 до 22:00.

Как сообщала "Страна", в Киеве 8 Марта перекроют Крещатик из-за женского ралли.

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