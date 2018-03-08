В четверг, 8 марта, в центре украинской столицы проходит Марш за права женщин. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В центре Киева возле монумента Независимости уже собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин.

Как отмечают организаторы акции - женская корпорация "МАТИ", цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит".

Среди лозунгов участников мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір" (иметь выбор), "МАТИ можливості" (иметь возможности), "Мы - настоящие Национальные Дружины", "Хочу рожать детей, а не военных", "Дорогенька, я твій През", "Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист".

Впереди колонны шли юные барабанщицы, участницы шествия несли воздушные шарики фиолетового цвета - один из цветов самых первых европейских активисток, боровшихся за права женщин.

По состоянию на 12:00 марш двинулся по Крещатику к ЦУМу, в колонне несколько сотен участниц.

Фото: Strana.ua

Около 200 участниц марша прошли колонной от майдана Незалежности по Крещатику, улице Богдана Хмельницкого до Золотых ворот. Они несли плакаты "Давай мыть посуду вместе", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ право", "МАТИ свободу", "Не бояться ходить по темным улицам", "Моё тело - моё дело", "Мои глаза выше!", "Насилие - не традиция", "Не поднимай руку", "It' s women time".

По словам организаторов из женской организации "МАТЬ", цель марша - показать, что в Украине есть сильные, современные женщины, которые сами ответственны за свою жизнь и нуждаются не в "специальной защите" от мужчин, а в равных правах и уважении.

“Недавно все мы наблюдали за маршем "Національних дружин". Тревожное, технологическое зрелище. Именно тогда у организаторов женского марша возникла идея - показать "справжніх національних дружин". И речь здесь не о домохозяйках. Речь о специалистах, топ-менеджерах, предпринимателях, депутатах, юристах и правозащитниках - о новом поколении "дружин", которые, беря ответственность за себя, остаются не менее женственными, как и модели из подиумов", - заявили организаторы.

После завершения "Oh my March" возле Золотых ворот все желающие отправились на Михайловскую площадь, чтобы присоединиться там к другому женскому маршу под названием "Хватит терпеть".

Как сообщала "Страна", в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта.

Ранее мы писали, что Укрзализныця назначила 9 дополнительных поездов к 8 марта.