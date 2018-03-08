В Киеве неизвестный из гранатомета действительно стрелял в террасу ресторана на Владимирской, где находились персонал и около десятка посетителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как "к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана".

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В эфире 112.канала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик сообщила также, что в момент инцидента в ресторане находился персонал и до 10 посетителей, которых быстро эвакуировали.

В свою очередь ГУ ГСЧС Украины в Киеве сообщает, что после получения 2:35 сообщения о пожаре на ул. Владимирской и прибытия отделения пожарных выяснилось, что " в пристройке 5-этажного жилого дома на 1 этаже заведения общественного питания произошло возгорание на летней террасе".

"В 3:05 пожар на площади 80 кв. м, был локализован, а в 3:17-ликвидирован; в результате пожара повреждена мебель, внешняя стеклянная облицовка, стены и потолок летней террасы", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Киева на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины и буквально в сотне метров от липы Петра Могилы, неизвестные ночью обстреляли из гранатомета ресторан Лео.

"Страна" также сообщила, что появилось видео, как у станции метро "Лесная" в Киеве спецназовец забросал гранатами авто оперов СБУ, а также о том, что в МВД и прокуратуре считают, что изъятые на МихоМайдане гранаты - боевые.