Канадский производитель смартфонов BlackBerry подал в калифорнийский суд иск на компанию Facebook. Об этом сообщает The Verge.

Руководство социальной сети, а также "дочек" WhatsApp и Instagram обвиняются в присвоении интеллектуальной собственности.

В своем исковом заявлении юристы BlackBerry настаивают на том, что ответчики, использовав шпионские технологии, похитили у компании инновационные разработки, которые должны были внедряться разработчиками в этом и следующем сезоне.

В частности, мессенджер и приложение Facebook, несмотря на имеющийся уже у канадской компании патент, были модернизированы по присвоенной схеме. Имеется в виду интерфейс пользователя и уникальные системы безопасности.

В свою очередь, руководство Facebook жестко ответило на все претензии BlackBerry, пообещав подать встречный иск.

По мнению ответчика, канадская компания из-за своей непродуманной и авантюрной стратегии перестала инвестировать в собственные инновации, полностью их заморозив. При этом пытается воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью, изыскивая аналоги в разработках.

Как сообщала "Страна", WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году.

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