Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинок с праздником и отметил, что они "символ всего лучшего, что есть в жизни". Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю Международного женского дня.

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!" - отметил глава государства.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Страна" разбиралась как и почему в Украине спорят вокруг празднования 8 Марта.

Ранее мы писали, что накануне 8 марта Порошенко напомнили о неправильном обращении. К Международному женскому дню работницы медиасферы напомнили Порошенко, что сексизм в Украине недопустим, надев футболки с надписью "Я тебе не дорогуша".