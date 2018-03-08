Юристы Трампа уже выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, которая обвинила адвокатов президента США в запугивании и давлении.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже выиграно в арбитраже", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Этот случай уже был выигран в арбитраже и если есть, что-то помимо этого, я хотела бы направить вас к внешнему адвокату президента", заключила спикер Белого дома.

Ранее сообщалось, что 38-летняя актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа. Она заявила, что Трамп на самом деле не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года, практически сразу после того, как супруга будущего президента США родила сына Бэррона.

Ранее стало известно, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что один раз заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тысяч, но за что именно - уточнять не стал.