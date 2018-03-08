Вечная мерзлота Арктики стремительно тает, становясь источником значительного количества парниковых газов в атмосфере. Об этом сообщает Naked Science.

В новом исследовании, проведенному ученым Николасом Паразу из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии говорится, что вечная мерзлота в самой холодной зоне Арктики тает с такой скоростью, что станет крайне опасным источником углекислого газа в атмосфере Земли уже через 40–60 лет.

Исследование показало, что к 2300 году общий выброс углекислого газа в этом регионе будет в 10 раз больше, чем все выбросы от деятельности человека за 2016 год.

В вечной мерзлоте содержится различный органический материал, к примеру листья, который замерзли, не разложившись. Оттаивание вечной мерзлоты приводит к высвобождению и последующему разложению органики и выделению в атмосферу двуокиси углерода и метана.

В своем исследовании ученые условно разделили Арктику на более теплую и более холодную зоны и с помощью математической модели построили процесс таяния вечной мерзлоты в ближайшее столетие.

К их удивлению, выяснилось, что именно холодные области станут главным источником углекислого газа в ближайшем будущем, причем они "обойдут" по этому показателю теплые в пять раз. Дело в том, что в теплой зоне, где почва уже частично оттаяла, появившиеся растения удаляют СО2 из атмосферы. По расчетам ученых, до конца 2100-х годов фотосинтез полностью уравновесит увеличение выбросов парниковых газов из вечной мерзлоты.

Вечная мерзлота – это почва, которая в течение многих лет или даже нескольких веков оставалась подо льдом, то есть не оттаивала. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле - 35 млн км². Распространение - север Аляски, Канады, Европы, Азии, острова Северного Ледовитого океана, Антарктида.

Как сообщала "Страна", зима в Арктике была аномально теплой, что привело к рекордному таянию льдов.

Ранее мы писали, что льды Арктики тают рекордными темпами.