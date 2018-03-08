В среду вечером, 7 марта, в Вене неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего трое человек получили серьезные ранения.

Инцидент случился возле общественного парка Пратер. Мужчина набросился на пешеходов и начал беспорядочно наносить удары, после чего скрылся с места преступления.

Пострадали члены одной семьи - отец, мать и дочь доставлены в больницу.

Свидетели опубликовали фото места преступления. По информации издания Krone, инциденту предшествовала перепалка и драка без применения холодного оружия.





Фото: twitter.com/BenjAlvarez1

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