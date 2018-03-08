Защитник Мартин Касарес и нападающий Адам Марушич, вероятно, не смогут помочь итальянскому Лацио в первом матче 1\4 финала Лиги Европы против Динамо в Риме.

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер римского клуба Симоне Индзаги, сообщает УНН.

“За исключением Касереса и Марушич, все игроки доступны на матч против киевлян”, — сказал наставник "бьянкочелести".

При этом Марушич, по словам Индзаги, все еще имеет шанс восстановиться ко второму матчу с киевлянами.

В текущем сезоне Марушич, трансферная цена которого равняется 8 млн. Евро, является основным футболистом Лацио. Игрок провел 29 поединков в футболке "бьянкочелести". В его активе 3 гола и 6 результативных передач.

Касерес, который начинал сезон за Верону, во второй части сыграл за Лацио 5 матчей.

Как сообщала "Страна", соперник киевлян в Лиге Европы вылетел из Кубка Италии. Лацио проиграл Милану в серии пенальти.

Отметим, что матч Лацио - Динамо рассудит фартовый для украинских клубов рефери.