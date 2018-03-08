Российский телеведущий Владимир Соловьев снял про президента России Владимира Путина фильм под названием "Миропорядок 2018".

В нем Путин среди прочих ответил на вопрос о реальности применения ядерного оружия Россией.

"Хочу вам сказать и хочу, чтобы об этом узнали за рубежом, что наши планы применения, теоретические, надеюсь что этого никогда не будет, это так называемый ответно-встречный удар. Что это значит? Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения ракетного нападения зафиксирует не только старт ракет (в направлении России - Прим.Ред.), но и даст точный прогноз времени полета и времени падения головных частей на территорию Российской Федерации", - сказал Путин.

"То есть, если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает полное право ответить, - заявил он. - Да, для мира это будет глобальная катастрофа. Но, как гражданин России и как глава государства я хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если в нем не будет России?".

"Страна" сообщала, что Путин в том же фильме заявил, что США "нагло обманули" Россию со свержением Януковича.

Ранее мы писали, что рейтинг Путина перед выборами снизился в городах-миллионниках.

Также Путин рассказал, в каких условиях разрабатывалось новое оружие