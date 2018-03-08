В Лондоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Итальянский Ювентус обыграл английский Тоттенхэм и пробился в четвертьфинал турнира

Матч завершился со счетом 1:2, тогда как первый матч в Турине закончился ничьей - 2:2.

Счет в середине первого тайма открыл корейский легионер Тоттенхэма Сон Хын Мин. После этого игроки Ювентуса сумели перевернуть ход матч в течение трех минут в середине второй половины игры, когда Гонсалу Игуаин сравнял счет, а Паулу Дибала вывел свою команду вперед - 1:2.

Многочисленные попытки хозяев поля сравнять счет по сумме двух матчей в оставшееся емя результата не принесли.

В свою очередь, другой английский клуб Манчестер Сити после гостевой победы над Базелем со счетом 4:0, позволил себе проиграть дома - 1:2, но также вышел в следующий раунд.

Как сообщала "Страна", в Ливерпуле и Париже определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Отметим, что великий Месси вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в матче против Шахтера.