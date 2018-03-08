К вечеру среды, 7 марта 2018 ударным подразделениям армии Сирии и ее союзникам удалось освободить от вооруженных формирований антиправительственных группировок более половины территории анклава Восточная Гута.

Это крупнейший из двух районов, контролируемых противниками Башара Асада в непосредственной близости от сирийской столицы - Дамаска, передает Интерфакс со ссылкой на агентство EFE.

По данным журналистов, под контролем сирийских военных уже находится 52% территории Восточной Гуты.

Ранее сирийским войскам удалось отбить населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте. В настоящее время они близки к тому, чтобы "разрезать" силы своих противников в этом анклаве на две части.

Отметим, что потрепанные отряды антиправительственных сил отошли в районы Восточной Гуты с плотной жилой застройкой и мешают мирным жителям покидать зону боев.

В Восточной Гуте действует несколько вооруженных группировок противников Башара Асада. В конце февраля агентство АР оценивало их общую численность в более 20 тыс. человек.

Крупнейшая группировка в регионе и одна из самых влиятельных - "Джейш аль-Ислам".

Боевики из "Джейш аль-Ислама" хорошо вооружены, имеют в своем распоряжении танки, минометы, артиллерию. Штаб-квартира "Джейш аль-Ислама" располагается в городе Дума - одном из самых густонаселенных в Восточной Гуте. Он находится в северной части анклава.

Представители группировки входят в состав делегации от оппозиции в межсирийских переговорах как в Женеве, так и в Астане.

Вторая по силе группировка в Восточной Гуте - "Легион ар-Рахман". Согласно имеющимся оценкам, по состоянию на февраль, она насчитывала около 8 тыс. бойцов, наибольшая часть из которых размещена в пригороде сирийской столицы. Представители "Легиона" также участвуют в межсириских переговорах.

Группировка "Ахрар аш-Шам" считается слабее, чем "Джейш аль-Ислам" и "Легион ар-Рахман". Она оказывает сопротивление правительственным сирийским силам и параллельно с этим ведет борьбу с другими боевиками.

Четвертая крупнейшая группировка в Восточной Гуте - "Комитет по освобождению Леванта" - связана с "Аль-Каидой" и отказывается от любых переговоров с правительственными силами. Всего, по данным АР, в регионе в феврале было около 600 бойцов "Комитета". Она ведет борьбу с "Ахрар аш-Шам".

С конца 2017 года представители оппозиционных группировок ведут переговоры о том, чтобы изгнать представителей данной организации из Восточной Гуты, что должно наладить переговорный процесс с правительством Сирии и прекратить боевые действия в регионе.

Предполагается, что у вооруженных противников Башара Асада есть возможность эвакуироваться в контролируемую их союзниками и патронируемую Турцией часть сирийской провинции Идлиб. На предоставленных правительством Сирии зеленых автобусах они выезжали из города Алеппо в 2016-м году.

Территории Восточной Гуты противники Башара Асада контролируют с начала сирийского конфликта в 2011 году.

Как сообщала "Страна", Лавров обвинил США в попытках сменить режим в Дамаске. "Хотят развалить Сирию". А США обвинили Россию в несоблюдении перемирия в Сирии.

Отметим, что Генштаб России приказал подавить мобильный интернет возле своих баз в Сирии.

Ранее мы разбирались, что означают успехи армии Асада для России, Ближнего Востока и Украины.