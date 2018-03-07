НБУ проиграл экс-владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому в суде и сможет забрать у него курорт "Буковель".

Об этом сообщает FinBalance.

Отмечается, что 21 февраля Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​в НБУ и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница (где расположен горнолыжный курорт "Буковель"). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркинги и тому подобное.

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного "Приватбанка", но не сделал этого.

Суд также отметил, что после национализации Приватбанка НБУ потерял фактический интерес в погашении долга Приватбанка самым Приватбанком.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Национальный банк Украины (НБУ) уже заявил, что в апелляционном порядке оспорит решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля, которым суд удовлетворил иск ООО "Скорзонера" к Центробанку и разорвал несколько ипотечных договоров, на основании которых истец выступил имущественным поручителем долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины обжалует решение Хозяйственного суда Киева в апелляционном порядке в предусмотренный процессуальным законодательством срок", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщала "Страна", ранее суд разрешил ГПУ осмотреть Буковель и Днепр-арену по делу Приватбанка.

Ранее в "Приватбанке" заявляли, что пустят с молотка стадион "Днепра" и курорт "Буковель" за долги Коломойского.