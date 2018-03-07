Военные США испытали устройство "Блок II" из системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6, размещенное на борту эсминца USS Carney, который в начале марта покинул Черное море, сообщает The Drive.

New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT — Yörük Işık (@YorukIsik) 4 марта 2018 г.

Издание обратило внимание на снимок корабля, проходящего через пролив Босфор, на борту которого находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block II.

Согласно указанной на сайте ВМС США информации, усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала.

The Drive отмечает, что использование обновленных AN/SLQ-32(V)6 в Черном море позволило американским военным испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.

Оборудование было размещено на борту эсминца типа "Арли Берк" USS Carney (DDG-64). На его борту может размещаться как артиллерийское, так и ракетное вооружение - в том числе и ракеты "Томагавк".

Как сообщала "Страна", появились фото американского эсминца USS Carney у причала порта Одессы. Ранее это судно уже посещало одесский порт, но досрочно покинуло акваторию Черного моря, не пробыв и недели.