Военные США испытали устройство "Блок II" из системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6, размещенное на борту эсминца USS Carney, который в начале марта покинул Черное море, сообщает The Drive.

New AN/SLQ-32(V)6 on USS Carney: @USNavy installed @LockheedMartin SEWIP Block 2 System on DDG64. This is a significant upgrade to USS Carney’s electronic warfare defenses against anti-ship missiles threats. USS Carney transited the Turkish Straits yesterday towards Mediterranean pic.twitter.com/YibXSJB7YT