Десантный корабль-док Oak Hill (USS Oak Hill LSD 51) ВМС США в среду вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время американский большой десантный корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет в северном направлении к берегам Румынии.

Как сообщило командование 6-го оперативного флота ВМС США, десантный корабль примет участие в учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан в распространенном американским оперативным флотом сообщении.

Oak Hill входит в состав амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США, которая в настоящее время находится в Средиземном море. В нее входят также универсальный авианесущий десантный корабль "Иводзима" и десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк".

В Средиземное море эта группа американских десантных кораблей, на борту которых находится в общей сложности около 2,5 тыс. морских пехотинцев, зашла 1 марта. В дальнейшем она должна будет проследовать в район Персидского залива в зону ответственности 5-го оперативного флота ВМС США.

С середины февраля по начало марта в Черном море находились зашедшие в его акваторию два американских ракетных эсминца "Росс" (USS Ross DDG 71) и "Карни" (USS Carney DDG-64).

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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