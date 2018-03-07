Действующий глава Украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон принял решение не баллотироваться на пост президента организации на выборах, которые состоятся 6 апреля. Об этом сообщает FootballUA.

Он возглавляет УПЛ с февраля 2016 года.

Кандидатом на эту должность вместо него может стать англичанин Джо Палмер. Нынешний руководитель клуба "Уимблдон" ранее занимал работал директором по стратегии Шахтера.

В числе кандидатов на должность также называют швейцарца Томас Гримма, который ранее занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Евро-2016 по просьбе ФФУ, и ранее возглавлял швейцарскую футбольную лигу.

Как сообщала "Страна", "Динамо" передумало и хочет переиграть матч в "опасном" Мариуполе. Президент Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что "Динамо" обратилось к клубам Премьер-лиги с просьбой все-таки сыграть в Мариуполе.

Напомним, что УПЛ отказало Динамо в переносе матчей из Мариуполя. Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин уверен, что в Мариуполе должны проходить футбольные поединки украинской Премьер-лиги.