В Вене несколько человек получили ранения, когда неизвестный с ножом напал на прохожих.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на австрийские СМИ.

Инцидент произошел в районе известного парка Пратер около японского ресторана. Ссылаясь на представителя полиции, Агентство печати Австрии сообщает, что трое человек получили серьезные ранения. Ранена семейная пара и их дочь.

Полиция все еще ищет нападавшего. Мотив нападения неизвестен.

По информации издания Krone, нападению с применением холодного оружия предшествовала драка.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции предъявили обвинения двоим пособникам ИГИЛ, которых выдала Австрия.

Также мы писали, что кровавый теракт в Ницце на День взятия Бастилии. Все подробности.