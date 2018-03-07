В Вене неизвестный с ножом бросался на прохожих и серьезно ранил троих
В Вене несколько человек получили ранения, когда неизвестный с ножом напал на прохожих.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на австрийские СМИ.
Инцидент произошел в районе известного парка Пратер около японского ресторана. Ссылаясь на представителя полиции, Агентство печати Австрии сообщает, что трое человек получили серьезные ранения. Ранена семейная пара и их дочь.
Полиция все еще ищет нападавшего. Мотив нападения неизвестен.
По информации издания Krone, нападению с применением холодного оружия предшествовала драка.
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