В распоряжении "Страны" появилось видео, как на Броварском проспекте в Киеве взрыв гранаты полностью уничтожил автомобиль Toyota.

По предварительным данным, машина загорелась после того, как в салон, где находились работники СБУ, бросил боевую гранату бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко. Он являлся сержантом Нацполиции Киевской области.

Считается, что таким образом он пытался оказать сопротивление сотрудникам СБУ и избежать задержания. Ранее его изобличили в незаконной продаже боеприпасов. В настоящее время 26-летний мужчина официально объявлен в розыск.

"Страна" выясняла, за что переаттестованный беркутовец бросил гранату в харьковских СБУшников.

Отметим, что СБУшники Харькова, которых хотел взорвать спецназовец на "Лесной", "охотились" на коллекционеров макетов оружия.

Напомним, что спецназовец бросал гранаты в эсбэушников у метро "Лесная" в Киеве.