Соломенский райсуд Киева отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по факту блокирования работы телеканала NewsOne.

Такое решение суд принял 7 марта, рассмотрев жалобу директора ООО "Новини 24 години" Елены Рудик, сообщает сайт канала.

"Постановление старшего следователя отдела Соломенского управления полиции Головного управления Национальной полиции в г. Киеве Коломийца Ярослава Анатольевича от 01.02.2018 о закрытии уголовного производства №12017100090014170 от 04.12.2017 отменить. Решение обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

3 декабря 2017 к территории канала подъехал грузовик с мешками, с помощью которых неизвестные радикалы, большинство из которых прятали лица под "балаклавами", заблокировали въезд и выезд, а также вход и выход с телеканала. Их действия были направлены на препятствование законной журналистской деятельности и явно составляли угрозу свободе слова в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция все-таки начала дело по факту блокирования телеканала/

Но, совершив несколько формальных следственных процессуальных действий и выдержав время, пока значительный общественный резонанс данного события спадет, в полиции решили закрыть уголовное производство.

Затем Newsone подал в суд на полицию, которая закрыла дело о блокаде канала.