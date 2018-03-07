Подозреваемого в убийстве одесской предпринимательницы Анны Ергиевой арестовали на 60 суток без права внесения залога. Об этом в Facebook написал глава одесской полиции Дмитрий Головин.

"На данное время судом избрана мера пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток без права внесения залога. Между тем, во время задержания подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. Наш оперативник ему помешал, от чего сам получил ножевые ранения руки и пальцев", - написал Головин.

По его словам, в среду, 7 марта, были найдены остатки тела убитой и оружие, которым, предположительно, было совершено преступление.

Он уточнил, что в ходе обысков полицейские выявили у подозреваемого вещи и украшения жертвы, фрагменты камней со следами бурого цвета, два ножа по 24 см и 28 см, 8 патронов 9-го калибра и др.

Головин отметил, что 24-летний житель Одессы, который обоснованно подозревается в совершении преступления, был знаком с Ергиевой с детства.

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