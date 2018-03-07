Тема "прикрутить" в Украине после отказа "Газпрома" поставлять топливо, не имеет никакого отношения к добыче газа, поскольку речь идет о солидарности граждан. Поэтому нельзя переводить тему "в шутку или в какой-либо троллинг".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Что касается добычи, мне кажется, что и я как президент, и правительство, и парламент сделали огромные шаги для того, чтобы стимулировать всех (добытчиков) без исключения. Я противник того, чтобы государственные предприятия получали какие-либо преимущества, разрушая инвестиционный климат и конкуренцию. И вообще считаю государство неэффективным собственником", - сказал Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко попытается отговорить немцев от "Северного потока-2".

Также Порошенко заявил, что решение Стокгольмского арбитража по газу - это геополитика.