Вечером 7 марта во Львове на ул. Сигнивка от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.

"Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

Как сообщают в Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.

Отмечается, что дом - двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

Как сообщала "Страна", ранее случаи отравления угарным газом во Львовской области случались довольно часто. Во Львове угарным газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева.

Мы писали, что под Львовом трое человек отравились угарным газом, один в тяжелом состоянии.

Ранее в 2017 году в Львовской области мужчина смертельно отравился угарным газом в своем гараже.