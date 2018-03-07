Автономии для венгров на Закарпатье не может быть по определению.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МИД Василий Боднар.

"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность...", - написал Боднарь.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров, однако, учитывая войну на востоке Украины, речь об этом сейчас не идет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что венгры в Украине имеют полное право на венгерское гражданство - посол.

Также венгры Закарпатья заявили, что отмена закона "Кивалова-Колесниченко" нарушает права нацменшинств.